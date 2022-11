NewTuscia – ROMA – in una nota, Marietta Tidei, Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio ha dichiarato: “Esprimo soddisfazione per la presentazione della prima attività di Invest in Lazio, ovvero un servizio di assistenza nei confronti delle multinazionali che operano sul territorio. Un’iniziativa elaborata insieme al gruppo tecnico multinazionali di Unindustria che segue il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e associazione degli industriali.

Ha continuato ribadendo: “Gli obiettivi del protocollo prevedono: mappatura delle presenze delle multinazionali sul territorio regionale, delle loro esigenze e degli investimenti esteri nel Lazio; realizzazione di un punto unico di accesso telematico per informazioni e servizi gratuiti alle multinazionali; assistenza personalizzata attraverso personale dedicato per facilitare gli investimenti; servizio di matchmaking/Incontri tra le multinazionali con Università, Centri di Ricerca, PMI in base al settore di appartenenza; supporto nella ricerca di possibili siti di insediamento per i nuovi investitori, accompagnamento nella prima fase di set-up progettuale e supporto alla relocation.

Un programma ambizioso per attrarre nuovi investimenti nei nostri territori, per creare nuove opportunità di occupazione e per potenziare la visibilità internazionale della nostra Regione”