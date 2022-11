NewTuscia – VITERBO – Celebrata in mattinata la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale in piazza del comune a Viterbo alla presenza delle autorità civili, militari, scuole e associazioni. In particolare sono intervenuti il prefetto Antonio Cananà, il presidente della provincia Alessandro Romoli, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il presidente della consulta studentesca Luca Tallarico e il comandante dell’aviazione militare Andrea Di Stasio.

“Il 4 novembre serve anche a ricordare che le guerre sono un’immane tragedia che portano dolore e morte, come sta accadendo in Ucraina. E che, come recita la nostra Costituzione, l’Italia ripudia la guerra”. Il prefetto Cananà ha fatto il parallelo tra ieri ed oggi, ricordando i caduti, parenti, nonni, che hanno combattuto nella prima grande guerra.

In un mondo in cui la globalizzazione è presente in tutti gli aspetti della vita, si è sottolineato poi, “la presenza dei nostri bambini oggi vuol dire riconoscere che dietro le divise ci sono uomini che svolgono un servizio per la libertà e ricordare, magari di tornare anche, ad apprezzare i valori che i nostri padri ci hanno tramandato”.