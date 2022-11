NewTuscia – VITERBO – Domani, al Palacus, l’Active Network Futsal riceve il Mantova. Queste le parole di Mister Massimiliano Monsignori alla vigilia della sfida: ”Affrontiamo una delle tre squadre che per me sono le favorite alla vittoria finale. E soprattutto affrontiamo il team che secondo me ha le migliori individualità del nostro girone e forse nella A2. E’ chiaramene una squadra costruita per vincere il campionato e ne è testimone il fatto che sia il miglior attacco. Siamo consapevoli di dover offrire una prestazione sopra le righe in termini di intensità, attenzione e concentrazione perché riescono a essere letali in tante situazioni in fase offensiva. Per noi è una sfida bellissima da giocare perché ne derivano stimoli incredibili.”

Si torna in campo a distanza di tre giorni visto il turno infrasettimanale di martedì in cui i viterbesi hanno battuto l’Italpol al PalaOlgiata. E il tecnico perugino ammette: ”Abbiamo avuto un brevissimo periodo per prepararci ma lo abbiamo fatto con grande voglia e concentarzione. Sono curioso di vedere come i miei ragazzi si approcceranno alla partita. Ma sono anche molto fiducioso: sono sicuro che la mia squadra offrirà la giusta prestazione. Chiaramente veniamo entrambi da un turno infrasettimanale e questo potrebbe andare a vantaggio del Mantova perchè se non riusciremo a mettere la giusta intensità prevarrà la loro qualità. Ma il nostro preparatore Catanzano ha fatto un buon lavoro con il recovery. Sarà una grande partita da giocare e, mi auguro, anche da vedere”. La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Active Network Futsal. Fischio d’inizio alle ore 16.00.