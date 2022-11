Il pilota civitonico, al volante di una Cupra Leon TCR sequenziale, è deciso a chiudere i giochi per la classifica di campionato

NewTuscia – VETRALLA – Weekend in riviera romagnola, per il team XC Motorsport, che sarà impegnato con Luigi Gallo nel sesto ed ultimo round della Coppa Italia Turismo sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico: una gara che si preannuncia spettacolare, visto che una delle due manches di gara previste si svolgerà in notturna.

Per Luigi, che sarà al volante di una Cupra Leon TCR curata dalla Pro Race, l’obiettivo è quello di chiudere la stagione con un risultato di spessore, nell’ottica di conquistare la seconda posizione nella classifica assoluta di campionato dove attualmente occupa la terza piazza con un distacco di soli due punti: la prova di forza dimostrata nel precedente round di Vallelunga e il grande feeling storicamente avuto con il tracciato, fanno sicuramente ben sperare.

Il programma di gara prevede per venerdì 4 Novembre le prove libere, mentre per sabato 5 Novembre sono previste le qualifiche alle ore 11:25 e gara 1, in notturna, alle ore 18:40.

Domenica 6 Novembre, gara 2 si svolgerà alle ore 14:55.