Di anno in anno è stato riconosciuto e sempre più apprezzato l’impegno veramente importante del Lions Club di Viterbo e dei relatori, patrimonio ed eccellenza della società civile: ora l’UNIEL è diventata una solida e concreta realtà in grado di diffondere la cultura in maniera capillare e valorizzante, accessibile a tutti coloro che indipendentemente dal loro percorso di studi, possiedono curiosità e vivacità intellettuale.

Tutto ciò è motivo di orgoglio per il Lions Club di Viterbo oltre ad essere fonte di stimolo soprattutto in questo particolare momento di grande preoccupazione per le sorti della nostra società civile, del nostro paese e del mondo intero. In questo anno accademico saranno affrontati vari temi di attualità: ambiente, salute, economia, arte, sociologia, diritto, letteratura e tanti altri argomenti interessanti per la nostra società. Non mancheranno relazioni più distensive utili alla ricerca del benessere individuale e collettivo. Un particolare ringraziamento va ai relatori, patrimonio ed eccellenza della società civile

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 7 novembre 2022 alle ore 16,30, presso la Sala Teatro della Parrocchia del Murialdo, messa a disposizione dai Padri Giuseppini, si terrà la cerimonia di inaugurazione del XXXVII ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023 con la lettura magistrale “LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” del Prof. Stefano Ubertini, Magnifico Rettore UNITUS. I trentasette anni di attività dell’UNIEL testimoniano la indiscussa serietà e competenza con cui il Lions Club di Viterbo – Distretto 108L ha operato per soddisfare le richieste culturali e sociali che provenivano dal territorio.