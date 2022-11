NewTuscia – VITERBO – Ecco il punto sulla 2ª giornata di Terza Categoria.

Due compagini al vertice, Il Real tolfa (6 punti) travolge la Virtus Caprarola (0) 5-1 in rete Mirko Mercuri, Stefano Mercuri, Ricci, Perfetti, Minati. Corchiano (3) Sassacci (6) 0-1 Paternesi decisivo. United Alta Tuscia (2) Tuscia United (4) 2-2 per i locali a segno Gianni Giovanni e, Lorenzo Bruni, per gli ospiti Matteo Clarioni e Tiziano Fabbri. Torrese (3) Polisportiva Farnese (4) 3-4. Blera (4) Vetriolo (0) 4-2. Tessennano (0) Faleria (0) si disputerà giovedì 8 dicembre. Riposava Viterbo Football Club (0).

F.S.