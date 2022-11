NewTuscia – MONTEFIASCONE – Quattro furti in due giorni; tra il 21 e il 1 novembre Montefiascone è stata vittima di furti in abitazioni situate in via Paternocchio e nella zona “Grilli” nei pressi di Zepponami.

In ognuno di questi casi, gli autori sono riusciti a scappare, ma alcuno particolari, come il fatto he i furti siano avvenuti nel medesimo orario, ossia nel tardo pomeriggio, portano a vagliare l’ipotesi che dietro ci siano gli stessi responsabili.

In tutti e quattro i casi, i danni delle effrazioni sono stati limitati, inoltre sarebbero stati sottratti particolarmente oro e preziosi ma senza arrivare ad un ingente valore.

Avviate le indagini e aumentati i controlli in tutto il territorio di Montefiascone da parte dei carabinieri.