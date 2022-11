NewTuscia – BAGNOREGIO – Annullata la manifestazione a Vetriolo che era in programma domenica 6 novembre per rispetto nei confronti della famiglia e della moglie di Mauro Scorsino, il 64enne che ha perso la vita in seguito ad un malore mentre era alla guida della sua auto.

La tragedia, ieri pomeriggio a Sermugnano tra Castiglione in Teverina e Lubriano. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto, probabilmente per un infarto.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.