NewTuscia Umbria -PERUGIA- BASTIA UMBRA: Doppio appuntamento con Terzani a Bastia Umbra. Venerdì 4 novembre 2022, Bastia Umbra ospita lo scrittore Folco Terzani per la presentazione del suo libro FINE/INIZIO di Folco Terzani e Tiziano Terzani, Tea Editori. L’appuntamento è per le ore 10.00 presso il Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra dove lo scrittore incontrerà 270 alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado Colomba Antonietti e tutti gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Bonghi Bastia Umbra.

Nella serata del 4 novembre, alle ore 21.00, Folco Terzani incontrerà la cittadinanza presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Sollecitato dalle domande del figlio Folco, oltre quindici anni fa, Tiziano Terzani ha raccontato ne La fine è il mio inizio la propria storia e la propria visione del mondo, dopo una vita di viaggi, di giornalismo, di studio, di curiosità per l’altro e gli altri e di ricerca della verità.

Oggi le sue parole, che già hanno ispirato tanti lettori, tornano in una «edizione essenziale», appositamente concepita e realizzata da Folco, che ha ridotto il testo originale al suo nucleo universale affinché nuove generazioni di lettori possano trovarvi riflessioni, insegnamenti e risposte per i tempi difficili che stiamo affrontando.

L’evento è organizzato dall’Ufficio Cultura e dalla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra in collaborazione con la Libreria Mondadori di Santa Maria degli Angeli. Un sentito ringraziamento alle scuole per la partecipazione alle numerose attività della Biblioteca Comunale di Bastia Umbra.