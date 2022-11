NewTuscia – VITERBO – Il 4 novembre per la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate, attenzione alla viabilità. Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, come da ord. n. 808 del 28-10-2022 della polizia locale. Nel dettaglio, ecco le principali disposizioni:

– dalle ore 10 fino a cessata necessità, in via Cavour – all’intersezione con via Annio – interdizione della circolazione veicolare per i mezzi in direzione piazza del Plebiscito, con obbligo di svolta verso via Annio;

– sempre a partire dalle ore 10 interdizione della circolazione veicolare anche in via Fontanella di Sant’Angelo, e a salire da via Ascenzi verso piazza del Plebiscito.

I provvedimenti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante preavvisi di chiusura a Porta Romana e a piazza Fontana Grande.

Inoltre:

– sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) in via Ascenzi, a partire dalle ore 7,30 fino a cessata necessità;

– dalle ore 5,30 in piazza dei Caduti sarà consentita la sosta dei mezzi militari per l’allestimento della mostra statica presso la ex chiesa degli Almadiani.

In caso di necessità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti a sosta e traffico.

Infine, dalle ore 8 fino al termine della cerimonia, nell’area adibita a parcheggio antistante il cimitero San Lazzaro fino al primo cancello del cimitero stesso (inteso nella direzione Viterbo-Montefiascone), con esclusione dello spazio di manovra degli autobus, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.