NewTuscia – CAPRANICA – Talete S.P.A. comunica che il 04/11/2022 verrà effettuato un intervento di manutenzione della condotta idrica ubicata in via Aldo Moro nel Comune di Capranica

Si renderà necessario interrompere il flusso idrico dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori.

Verrà posizionata la segnaletica come da normativa vigente.

Si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o interruzione del servizio idrico anche alle utenze ubicate nelle zone limitrofe.

Al ripristino del flusso idrico si potranno palesare fenomeni di torbidità e presenza d’aria in rete.