NewTuscia – VITERBO – In considerazione della richiesta e delle modalità attualmente utilizzate dalla popolazione per l’esecuzione dei tamponi finalizzati alla diagnosi dell’infezione da Covid-19, la Asl di Viterbo comunica che, a partire da lunedì 7 novembre compreso, il Drive in attivo presso Località Riello a Viterbo sarà trasferito all’ospedale Belcolle, nei locali individuati presso il Blocco D.

La struttura sarà aperta alla cittadinanza nei pomeriggi di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 15 alle 19.

L’accesso ai servizi di drive in è consentito tramite prenotazione sul portale della Regione Lazio, salutelazio, al seguente link www.salutelazio.it/prenota-drive-in.