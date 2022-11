NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il giorno 30 Ottobre, ultima domenica di questo soleggiato Autunno, si è svolto a Montefiascone il PedalAvis, il cicloraduno non agonistico organizzato da Avis Montefiascone con il patrocinio del Comune insieme alle associazioni ciclistiche locali (Sgrugno Team, Amici della Billa, Scuola mountainBike, bike Caprio) e la collaborazione di Aido, AS.VO.M. e Solidarietà Falisca, diventato ormai una piacevole consuetudine per gli appassionati delle due ruote.

Più di cinquanta ciclisti amatoriali (perlopiù atleti falisci ma provenienti anche dai paesi limitrofi, tra cui anche due partecipanti del “gentil sesso”) hanno aderito all’invito portando a termine la gara, totalmente gratuita per tutti gli sportivi e percorrendo circa trenta chilometri su strade urbane ed extraurbane del nostro territorio. Alle ore 9.00 nel piazzale del Campo Boario gli atleti sono montati in sella alle loro bici e sono partiti al “via” del Sindaco Dott.ssa Giulia De Santis e dell’Assessore allo Sport Dott.ssa Giulia Sciuga, gradite presenze alla manifestazione.

Denominatore comune di tutti i partecipanti è stata la passione per lo sport e il desiderio di divertimento, amicizia e generosità. Infatti finalità dell’iniziativa è stata, come riferisce il Presidente Mauro Marinelli” anche la diffusione da parte della Sezione Avis di Montefiascone del messaggio della donazione coinvolgendo e informando sempre più persone sulle tematiche del sangue e del plasma”. Al termine della passeggiata ecologica in mountain bike è seguito un momento conviviale con un ricco buffet offerto da sponsor locali (GranRisparmio, Tigre, Ortofrutticola Falisca, Pasticceria Ranucci, Serafino bibite, GAM) per recuperare le energie profuse e per suggellare questa bella occasione di sano sport e solidarietà.