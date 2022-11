NewTuscia – ROMA – “Due eccellenze del nostro made in Italy, come il settore zootecnico e quello vitivinicolo sono nuovamente sotto attacco. A mettere in dubbio la qualità, la salubrità e le eccellenze dei nostri prodotti sono Greenpace e il Commissario Ue Timmermans che attraverso un report che collega allevamenti, fondi pubblici e inquinamento, sostengono la necessità di fermare, o addirittura eliminare, la promozione di vino e carne dai programmi europei”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.