NewTuscia – VITERBO – Si è da poco conclusa la partita valida per il secondo turno eliminatorio della coppa Italia di serie C, in cui la formazione campana del Giugliano oggi si è scontrata con i leoni Gialloblù: le tigri, che nello stemma hanno la stessa colorazione, ma invertita, della squadra di casa hanno affrontato la una viterbese in una formazione molto rimaneggiata. La vera sorpresa, però, è stato il risultato: nel primo tempo entrambe le compagini hanno messo grinta nelle proprie azioni, dando fin da subito il tutto per tutto. Nei primi minuti è sembrata più attiva la formazione ospite, ma è bastato poco affinché la viterbese segnasse, al 19° con Andreis. Come se non bastasse, alla prima occasione utile la viterbese, grazie ad un Simonelli atletico, al 30° sigla la seconda rete: quella decisiva per la vittoria. Non è bastato nemmeno il rigore per il Giugliano, convertito in rete grazie al tiro di Rizzo al 48°, a ribaltare il risutlato. La formazione viterbese si è rifatta della precedente sconfitta e ora guarda avanti ai prossimi incontri: la Coppa Italia di serie C porta tanti ricordi con sé.

Formazioni ufficiali:

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Santoni, Riggio, Semenzato; Pavlev, Di Cairano, D’Uffizi, Andreis, Manarelli; Volpicelli, Simonelli. A disp. Chicarello, Sorrini, Megelaitis, Mungo, Polidori, Aromatario, Mbaye, Rodio, Nesta, Marenco, Meola. All. Filippi

GIUGLIANO (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella, Berman, Scanagatta, D’Alessio; Ghisolfi, Felippe, De Rosa; Rizzo; Nocciolini, Kyeremateng. A disp. Belardo, Ceparano, Mazzucchiello, R. Poziello, Aruta, De Lucia, De Francesco, Gomez, Di Dio. All. Di Napoli

Arbitro: Domenico Leone della sezione di Barletta.

Assistenti: Manuel Marchese di Pavia e Ayoub El Filali di Alessandria.