In questi giorni ricorderemo, pregheremo e faremo visita ai nostri Cari nei cimiteri delle nostre città, rinnovando una "corrispondenza di amorosi sensi" che ci lega a Chi ci ha preceduto nella vita.

La religiosità popolare ed il rapporto con i nostri Cari che ci hanno preceduto nell’esperienza della vita emergono in modo significativo nel testo “Diasille ortane e di alcuni paesi limitrofi” di Vincenzo Cherubini e Giuseppina Pastorelli, con la presentazione di mons. Romano Rossi, Vescovo Diocesano, disponibile nelle librerie di Orte.

Come ben descritto dagli autori, le Diasille vengono riferite alla Sequenza liturgica “Dies irae”, per alcuni studiosi riconducibile a Tommaso da Celano, seguace e biografo di Francesco di Assisi, un inno liturgico concepito in latino e volgarizzato dai fedeli nelle versioni in lingua dialettale popolare.

Le Diasille sono preghiere ormai pressoché estinte, non essendoci più le così dette “diasillare”,coloro che recitavano in modo del tutto personale questa sequenza tramandata da madre in figlia e da nonna a nipote, di generazione in generazione e per tale ragione gli autori hanno dovuto affrontare alcune difficoltà per il reperimento di fonti attendibili e testimonianze dirette.

Stefano Stefanini