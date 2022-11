NewTuscia – VETRALLA – Mattia Farnese di Vetralla, atleta dell’Accademia Pugilistica Viterbese conquista la medaglia d’oro diplomandosi campione d’Italia 2022 nella categoria 42 kg. school boy. Un percorso non facile per Mattia che ha dovuto vincere tutti gli incontri battendo atleti estremamente titolati. “Mattia ha meritato il titolo vincendo chiaramente tutte le gare, non è stato facile raggiungere il picco di forma, complice un infortunio a 3 settimane dalla competizione ma l’abnegazione ed il carattere di Mattia, insieme al valore tecnico-tattico hanno fatto il resto, recuperando e rispondendo colpo su colpo alle difficoltà che si sono palesate a pochi giorni dalla partenza” – commenta visibilmente soddisfatto il tecnico Domenico Aleci.

Per l’Accademia Pugilistica Viterbese questa è la ciliegina sulla torta dopo le medaglie della scorsa stagione: oro al torneo nazionale A. Mura, bronzo agli Europei e bronzo agli italiani 2021, con Alessandro Cipriani, e ancora un bronzo italiano junior femminile 2022 con Sofia Fabbri. “Siamo anche soddisfatti” – continua il Maestro Aleci – “sotto il profilo dell’attività svolta con tutti gli atleti, abbiamo disputato oltre 50 gare piazzondoci al 135° posto su più di mille società in Italia”, L’Accademia Pugilistica Viterbese sta diventando una realtà importante nel Lazio, una società, che oltre a raggiungere traguardi sportivi di rilievo, si prefigge lo scopo della divulgazione, soprattutto tra i ragazzi, di questo nobile sport e dei valori positivi che rappresenta.