Il Circolo Enrico Minio di Rifondazione Comunista – Unione Popolare sarà in Piazza a Roma per la Manifestazione pacifista del 5 Novembre. Riteniamo doveroso esserci ed aderire alla piattaforma della manifestazione. Saremo in Piazza per una pace giusta e l’apertura immediata di un negoziato , per il rispetto della Costituzione, contro l’aumento delle spese militari e contro l’invio delle armi all’Ucraina. Saremo in Piazza perché come recita l’ appello della manifestazione: “La Costituzione, la società civile ripudiano la guerra. Insieme esigiamo che le nostre istituzioni assumano questa agenda di pace e si adoperino in ogni sede europea ed internazionale per la sua piena affermazione. La guerra è la principale causa delle crisi alimentari mondiali, ancor più disastrose in Africa e Oriente, incide sul caro-vita, sulle fasce sociali più povere e deboli, determina scelte nefaste per il clima e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e blocca la speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le generazioni future”.

Per tutti quelli che vorranno partecipare insieme a noi l’appuntamento è per le ore 10,30 sabato mattina ai parcheggi di Via Roma.

Per maggiori informazioni potete contattare la pagina Facebook Rifondazione Comunista Civita Castellana o passare in sede Mercoledì 2 Novembre dalle ore 17,00 alle ore 18, 30 in Via delle palme 56.

Circolo Enrico Minio Civita Castellana

Rifondazione Comunista – Unione Popolare