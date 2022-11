NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Nell’ottica di un continuo dialogo con la popolazione, l’amministrazione comunale di Vetralla nella giornata di domani 3 novembre alle ore 16.00, presso l’ufficio del sindaco, invita la cittadinanza (in streaming) e i giornalisti (in presenza), ad intervenire alla conferenza stampa del primo anno di attività. Durante la conferenza verrà esposto quanto intrapreso in questi primi 12 mesi dall’insediamento, quali lavori, iniziative, manifestazioni e servizi sono stati portati a termine o anche avviati. Un percorso appena cominciato che però è già denso di risultati e di progetti per il prossimo futuro”