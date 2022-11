Durante il fine settimana, in occasione del ponte appena trascorso in occasione delle festività di Ognissanti, I Carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno predisposto diversi servizi a largo raggio di controllo del territorio, messi in atto dalle 5 compagnie presenti sul territorio, al fine di monitorare l’elevato flusso di veicoli in transito nella provincia e prevenire così la commissione di

reati in danno della popolazione. Massima attenzione è stata data ai servizi antidroga, in concomitanza con la serata di “Halloween” che coinvolge un’elevata platea di giovani.

Particolarmente significativo il risultato raggiunto dalla Compagnia di Tuscania che in quel comune in un casolare hanno rinvenuto 40 piante di marijuana essiccate e pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio. È il secondo sequestro di ingente quantità messo a segno in pochi giorni dalla Compagnia, dopo quello operato a Montalto di Castro nella settimana precedente, a riprova di come

purtroppo sia fiorente quel mercato clandestino.

A Viterbo i carabinieri hanno denunciato un 47enne del posto che era stato sorpreso dal Nucleo Operativo e Radiomobile presso il centro commerciale “Città dei papi” in possesso di alcuni grammi di marijuana; a seguito della perquisizione fatta a casa sua nell’immediatezza, a carico dell’uomo sono stati sequestrati quasi cento grammi della stessa sostanza, trovati dentro 3 barattoli nascosti dentro