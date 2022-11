NewTuscia – VETRALLA – Il 9 novembre alle 19.30, al cinema Excelsior di Vetralla va in onda il film 120 Battiti al minuto, film a tematica Lgbtqi. Nell’ambito della rassegna Regie Positive, giunta con il Festival del Cinema Sociale, alla sua ottava edizione, l’Altro Circolo partecipa con il film “120 Battiti al minuto”, per la regia di Robin Campillo. 120 battiti sono il ritmo necessario al regista per dare voce ad un gruppo di attivisti di Act Up-Paris, perché essere sieropositivi non sia più una condanna a morte, sia fisica che sociale.

I protagonisti sono giovanissimi, per lo più omossessuali che vogliono vivere degnamente e cercano di scuotere la società che li circonda, ancora troppo spaventata dalle libertà sessuali. Si superano i tabù per informare sull’importanza della prevenzione, diffondendo l’uso del preservativo. Nella storia si intreccia desiderio di vita e desiderio dell’altro e la lotta politica trova umanità e realismo nell’intimità e nelle storie d’amore che nascono. L’Altro Circolo invita tutti a partecipare alla trasmissione del film il 9 novembre per condividere insieme momenti di battaglia e vita reale.