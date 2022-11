Esposizione tra passato e futuro realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Orvieto

NewTuscia Umbria -Terni- ORVIETO: Al Museo Faina una mostra tra passato e futuro. Inaugurata il 26 ottobre prosegue con successo l’interessante Mostra grafico-pittorica e fotografica è stata inaugurata stamani negli spazi del Museo Etrusco “Claudio Faina” ed è stata resa possibile dalla stretta collaborazione tra la Fondazione Faina e l’Istituto d’Istruzione Superiore Artistica, Classica e Professionale di Orvieto, che accoglie, al proprio interno, il Liceo Artistico.

Il percorso espositivo consente di osservare i bozzetti preparatori del pannello progettato dai ragazzi della classe V B dello scorso anno scolastico e V C del presente con la guida di alcuni dei loro insegnanti Daniela Benigni, Dorella Colonnelli e Mauro Santorelli. I bozzetti sono relativi sia al pannello poi realizzato e posizionato all’ingresso del museo, che agli altri non sviluppati.

Inoltre sarà possibile vedere una serie di fotografie artistiche realizzate dai ragazzi delle classi V A del precedente e dell’attuale anno scolastico, coordinati dai professori Rosalba Spagnoli e Fabrizio Boggi, e tratte da reperti archeologici esposti nel museo.

L’esposizione – visitabile sino al 20 novembre 2022 – costituisce una prova ulteriore dell’importanza della collaborazione tra un museo e gli Istituti scolastici e della validità di un confronto dei ragazzi con il proprio passato, inteso come un bagaglio di esperienze e di soluzioni per tentare di progettare un futuro consapevole.