Gaetano Alaimo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – La redazione di NewTuscia.it e Luce Nuova sui fatti si stringono intorno alla propria collaboratrice Pety Rashkova per la scomparsa, dopo lunga malattia, del marito Andrea Bologna, 56 anni.

Siamo stati vicini alla “nostra” Pety in doveroso e discreto silenzio sperando che qualche buona notizia arrivasse da Miami, città dove da anni la famiglia so era trasferita per lavoro.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Bologna in questo doloroso momento.