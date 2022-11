NewTuscia – VITERBO – Ecco il punto sulla 4ª giornata di Promozione: bene la capolista Ottavia (10 punti) che nel finale supera 1-0 Fregene Maccarese (3) con rete di Murri. Canale Monterano (5) Romulea (9) 1-3 in rete Dipilato Amorosino e Cristian D’ Andrea per i giallorossi Attardo per i locali. Gara vibrante a Pescia Romana (3) che cade in casa 2-3 contro il Santa Marinella (9), vantaggio locale con Micoli, pareggio di Tabarrini, ospiti in vantaggio con Cedono su rigore Giambi sigla il momentaneo pari, ma a 5’ dal termine Tabarrini sigla la doppietta personale ed il 3-2 definitivo.

Ok il Grifone (9) che batte 3-2 l’ Aranova (5) per i locali a segno Forti, Rocchi, Gentili, per gli ospiti Mari e De Santis. Nuovo Borgo San Martino (5) Sorianese (7) 0-0. Polisportiva Ostiense (1) Tolfa (6) 1-6. Duepigreco Roma (3) Carbognano (5) 2-2 per i locali a segno Virgili, Cusani, Gnignera per i viterbesi accorcia le distanze con un eurogol da 25 metri, e a tempo scaduto Scortichini sigla il pareggio di testa. Tarquinia (4) Casal Barriera (4) 4-1 per i tirrenivi a segno Fiore, autorete, Catracchia (doppietta), il gol della bandiera è di Tornatore.