NewTuscia – VITERBO – GIRONE A:Quattro compagini al vertice a punteggio pieno. Il Ronciglione United (6 punti) sbanca Cura (0) 5-0 a segno Taglioni, Verzari, Pagliuca (doppietta) Menichini. Vicus Ronciglione (0) Fortitudo Nepi (6) 0-6 Doppietta di Rizzo, Provinciali, Vettori, Zimmaro, Orazi.

Montefiascone (6) San Lorenzo Nuovo (3) 2-1 per i locali rigore di Panichi e raddoppio di Medori, accorcia le distanze Bernacchi. Atletico Cimina (0) Atletico Capranica (6) 0-1 Andrea Moretti a segno. Valentano (3) Pianoscarano (3) 2-1 Fanelli e Ingrosso a segno per i padroni di casa, Tartaglia per gli ospiti.

La Maremmana (3) Riposava. Montalto (0) Vetralla (3) a segno in rete Vittorini su punizione. Fulgur Tuscania (3) Ischia Di castro (0) 3-2 Mattia Moretti la sblocca con un tiro da 25 metri, Caciari Pareggia, Marco Scatena sigla una doppietta per i locali, ma Pani accorcia le distanze.

GIRONE D:

Male il JFC Civita castellana (1) sconfitto in casa 3-1 dall’ Elis (3) 3-1. Riposava il Castel S Elia (3)