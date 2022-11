NewTuscia – CARBOGNANO – La Stagione del Teatro Bianconi, dopo gli spettacoli di apertura, entra nel vivo con un grande appuntamento domenica 6 novembre alle 17.00 che vede protagonisti due attori tra i più acclamati e apprezzati non solo dal pubblico del Bianconi, ma di tutta la commedia italiana. Paolo Triestino e Edy Angelillo (quest’ultima reduce dal trionfo della scorsa stagione al Sistina con Rugantino) questa volta accompagnati sul palco da Emanuele Barresi in un potente e intenso spettacolo scritto da Roberta Skerl dove comico e tragico si mescolano nella più pura tradizione della commedia italiana d’autore: Que Serà con la regia dello stesso Triestino.

Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. La serata procede nel migliore dei modi in allegria fino a quando non capita un incredibile imprevisto e a quel punto tutto precipita, improvvisamente tutto cambia e i protagonisti si ritrovano a chiedersi cosa sono disposti a fare per il loro migliore amico.

Ecco così servito QUE SERA’, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità e con naturalezza riesce a esplorare sfumature di molti sentimenti, dalla risata alla commozione. Uno spettacolo apprezzato anche dalla critica teatrale di cui riportiamo alcune recensioni:

“Prova attoriale di altissimo profilo… Un racconto di pura amicizia che nelle mani dei tre attori e con la delicatezza del tocco registico di Paolo Triestino acquisisce ancora più forza ed intensità. Vedere QUE SERA’ fa sicuramente stare meglio e sarebbe sicuramente un peccato privarsene.”

(Media&Sipario – Luciano Lattanzi)

“L’emozione è corporea… spettacolo teatrale intenso, colorato da diversi accenti emotivi in cui convivono la risata, la malinconia e l’amicizia nella sua forma più poetica, complice la profonda drammaturgia di Roberta Skerl. Il tutto impreziosito da una prova attoriale di alto livello e dalla regia dello stesso Triestino”

(Laplatea.it – Simone Marcari)

Insomma una altro imperdibile appuntamento con la grande commedia italiana d’autore, come imperdibili, divertenti e intensi sono tutti gli altri spettacoli previsti dal cartellone della Stagione Teatrale 2022-2023.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098