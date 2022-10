NewTuscia – VITERBO – Si comunica che martedì 1 novembre, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito per le seguenti aree e tipologie di rifiuto: nella zona centro storico sarà garantito il ritiro di carta e cartone per le utenze domestiche e il ritiro della carta per le utenze non domestiche.

Nella zona centro storico sarà regolarmente effettuato il ritiro pomeridiano dell’organico, della carta e del cartone per le utenze ristorazione. Sarà garantito il ritiro del secco residuo (cd indifferenziata) nella zona 3, sia per le utenze domestiche, sia per le non domestiche.

Nella zona 1 sarà garantito il ritiro di carta e cartone per le utenze domestiche e della carta per le utenze non domestiche.

Si ricorda quindi, anche al fine di evitare sanzioni, che i mastelli, nelle altre zone (non comprese tra quelle sopra citate), non dovranno essere esposti su suolo pubblico, né da parte delle utenze domestiche e né da parte di quelle non domestiche.

Sarà regolarmente effettuato il ritiro dei rifiuti nelle isole di prossimità (zona C).

Il centro comunale di raccolta (Grotte Santo Stefano) rimarrà chiuso.

(Per consultazione suddivisione zone: https://viterboambiente.net/pagine/calendari-viterbo )