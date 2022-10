NewTuscia – VITERBO – Mi congratulo con Vittorio Sgarbi che ho l’onore di avere in giunta come assessore alla bellezza e ai monumenti della nostra città. Da oggi è anche sottosegretario al ministero della Cultura. Le mie più sincere congratulazioni per questo suo nuovo e prestigioso incarico.

Solo ieri abbiamo inaugurato un’importante mostra dedicata a Michelangelo e a Sebastiano del Piombo. Sarà solo l’inizio di un lungo percorso insieme. Buon lavoro al neo sottosegretario Sgarbi.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo