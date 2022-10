NewTuscia – PERUGIA – Torna in scena nel cuore verde d’Italia la stagione Comìc Umbria, primo format di stand-up comedy nella regione promosso da Occhisulmondo e MEA Concerti, che, anche quest’anno, si avvale della prestigiosa collaborazione di The Comedy Club e della media partnership di Radiophonica.

Tantissimi saranno gli eventi in programma fino alla prossima estate, dai live club ai teatri di tutta l’Umbria. Si inizia con la sezione Comìc Club il prossimo 3 novembre alle 21 al Rework Club di Perugia. Il primo appuntamento sarà con Ivano Bisi che, dopo il suo special disponibile su Prime Video, porta a Perugia lo spettacolo L’uomo del continente, monologo senza rispetto e timore di ogni giudizio o pregiudizio, sessismo, razzismo, infedeltà coniugale, guerre social e altri argomenti scabrosi affrontati con la tipica leggerezza di chi cerca di indossare il vestito di chi non prende niente sul serio.

Bio – Toscano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti, Ivano Bisi debutta in televisione nel 2019 con un monologo di mezz’ora a Zelig. Nel 2020 partecipa a una puntata della trasmissione “zelig c-lab” su Comedy Central dove, nell’anno in corso, ha partecipato a “Stand up comedy”. Bisi vanta anche uno special di trenta minuti su Prime Video.

Ha lavorato anche come autore e comico a progetti per la tv commerciale. Attualmente tiene un laboratorio permanente di stand up a Pisa e ha collezionato diverse esperienze in qualità di insegnante di corsi di comicità sia online che in presenza.

Prevendite aperte su DiyTicket

Prossimi appuntamenti in cartellone per la prima parte della stagione: 16 novembre alla sala Misciano di Narni e il 17 novembre al Rework Club di Perugia con Mauro Fratini, 28 e 29 novembre alla Sala dei Notari di Perugia con Pierluca Mariti (evento realizzato in collaborazione con Omphalos), primo dicembre al Rework Club di Perugia con Chiara Becchimanzi, 9 dicembre alla Sala dei Notari di Perugia con Velia Lalli (evento realizzato in collaborazione con Avanti Tutta Onlus), 14 dicembre al Fat Art Club di Terni e il 15 dicembre al Rework Club di Perugia con Sandro Canori.