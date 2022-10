NewTuscia – GRAFFIGNANO – Sipicciano è in lutto per la morte della 45enne Marta Agulli deceduta ieri dopo essere finita contro un albero in via Montecalvello. Nessun’altra automobile è rimasta coinvolta nell’incidente.

In seguito all’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio i soccorritori hanno potuto solo constatare che per lei non c’era più nulla da fare.

Oggi sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Marta, che era molto conosciuta. Gestiva la pasticceria ‘La Dolcissima’ e la trattoria ‘Quattroequattrotto’ a Bomarzo nei pressi del Parco dei Mostri.

Di seguito le parole del sindaco di Graffignano, Piero Rossi.

“L’amministrazione comunale nell’interpretare il sentimento di sincera commozione per la prematura morte di Marta Agulli, si stringe al dolore della famiglia, formulando sentite condoglianze”.

Annullate per rispetto nei confronti della famiglia la festa del borgo che era prevista domenica e la giornata dedicata ad Halloween che era in programma per oggi.

Il parroco don Mario fa sapere che il 2 novembre alle ore 15:00 ci sarà la celebrazione del Funerale nella chiesa parrocchiale a Sipicciano. “Ricordiamo nella preghiera i familiari di Marta, uniti al dolore della famiglia.