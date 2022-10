NewTuscia – CORCHIANO – Incidente a Corchiano in via Civita Castellana; i vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti per le operazioni di estricazionecon 5 unitàdipersonale, un mezzopesante e un fuoristrada.

L’impatto è avvenuto tra due auto, in una vi era a bordo il solo conducente, nella seconda una coppia classe 1940. Ancora da stabilire le dinamiche.

I due coniugi, che sono stati tratti in salvo ed erano coscienti al momento dell’intervento, sono stati poi affidati al personale sanitario del 118 accorso sul posto e trasportati in ospedale in codice rosso. Presenti anche i carabinieri.