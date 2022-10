NewTuscia – VETRALLA – Grande partecipazione e successo per Fest’Olio a Vetralla che si è svolta quest’ultimo fine settimana che ha coinvolto tutta la popolazione ed ha promosso “l’oro” del nostro territorio.

Un sentito ringraziamento va chi si è messo in prima linea, all’amministrazione comunale tutta, alla delegata all’agricoltura Rita Gentili che era ovunque e comunque, alla Pro Loco, a Getulio Cenci e Andrea Natali, a Stefano Sanapo di Tusciabike, a Susanna Othonen del Giardino segreto, a Mary Frau di cioccolato Frau, alle persone di buona volontà che hanno reso possibile il coinvolgimento di tanti, ad Angelo Russo, Pino Fochesato, e al movimento artistico di Vetralla con le loro mostre, alla Banda della città “O Pistella”, e infine non per ultime, alle super bruschette. Veramente a tutto colore che hanno contribuito fattivamente all’organizzazione ed al successo della manifestazione.

Non è mancato nulla, dal nostro oro verde quello di tutti i frantoi, dalle popolane in abiti d’epoca, alla partecipazione di cittadini e turisti, ai cavalli, agli artisti di strada, alle passeggiate narrate a piedi e in bicicletta, alla città in festa.

Prossimo appuntamento Domenica 6 novembre, con la mostra mercato e le eccellenze enogastronomiche.

Insieme si vince e si mangia pure bene.

Amministrazione Comunale di Vetralla