NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo per il prossimo 18 novembre ha in programma un corso di formazione teorico/pratico rivolto a tutti quei lavoratori addetti incaricati della conduzione di macchine movimenti terra – MMT.

Il corso escavatore macchine movimento terra – triplice abilitazione ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza delle macchine movimento terra (escavatori, terne e pale caricatrici frontali), fornendo la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, comma 5 ed ai sensi delle disposizioni dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

La formazione sarà svolta sia in aula sia in campo tramite prove con l’uso di escavatore idraulico, pala caricatrice frontale e terna. Al termine del corso, previo il superamento delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 90% del monte ore delle lezioni, sarà rilasciato l’attestato di abilitazione all’uso delle macchine movimento terra (patentino MMT). Si ricorda inoltre che la periodicità dell’aggiornamento prevista per legge è di 5 anni.

E’ opportuno ricordare che l’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni su calendari, orari e modalità d’iscrizione e partecipazione al corso specifico sono invitate a prendere contatto con il nostro ufficio Ambiente & Sicurezza ai nr. 0761.337942/12.