NewTuscia – VITERBO – Termina con il risultato di 2-1 per la squadra del Foggia che, con una prestazione forte e decisa, anche dopo il cambio nella formazione ufficiale avvenuto prima dell’inizio della gara, riesce ad espugnare il Rocchi. Dopo un primo tempo caratterizzato da azioni interrotte dagli innumerevoli fischi del direttore di gara, senza quindi azioni che potessero dare slancio allo scontro, arriva il fischio decisivo da parte dell’arbitro che fa terminare il primo tempo con il risultato di parità, a reti inviolate. Sarà il secondo tempo a colorare la partita. Dopo pochi minuti dal fischio di inizio la squadra avversaria riesce a bucare la rete Gialloblù grazie ad un tiro di Garattoni. Non servirà molto perché la formazione di casa recuperi coraggio, riuscendo a portare il risultato in parità, grazie alla rete di Marotta (58°min). Lo scontro si concluderà, però, in favore degli ospiti grazie a Di Pasquale, che porterà il Foggia prima nuovamente in vantaggio e poi alla vittoria della partita.

La squadra di casa dovrà capire come reagire, visti gli scarsi risultati ottenuti in casa.

Le formazioni delle due squadre:

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta (12’st Pavlev), Mungo (41’st Di Cairano), Megelaitis, Mbaye (12’st Andreis), Rodio (35’st D’Uffizi); Marotta, Polidori. A disposizione: Bisogno, Sorrini, Santoni, Semenzato, Riggio, Manarelli, Aromatario, Simonelli.

Allenatore: Filippi.

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Sciacca, Di Pasquale Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia (1’st Peralta), Costa; Tonin (22’st Ogunseye), Vuthaj. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer.

Allenatore: Gallo.