NewTuscia – FROSINONE – Con una prestazione convincente e di buon livello la Stella Azzurra Viterbo ritrova se stessa e supera i padroni di casa della Scuba sul parquet di Frosinone.

Partono subito molto forte i biancostellati (Meroi, Grande, Martino, Pebole, Price) che grazie alle

mani calde di Grande e Pebole volano prima sul 9-0 e poi sul 15-7. Alle due triple di Mansilla e Stazi

ed ai numerosi viaggi in lunetta dei frusinati rispondono però Federico Taurchini, Price ed un

incontenibile Grande che mette a referto 14 punti, lasciando alla fine del quarto i locali a -9 (23-15).

I biancostellati non hanno un buon avvio di secondo quarto e diminuendo l’intensità si espongono

alla reazione dei frusinati che grazie ad un ottimo Serra ed al solito Stazi operano il sorpasso sul

36-34. Fanciullo chiama timeout per scuotere i suoi e nella parte finale della frazione due belle

giocate di Grande e Cittadini riportano avanti l’Ortoetruria-WeCOM (44-38).

Tutt’altra musica al riavvio dopo la pausa lunga. Difesa forte, transizioni rapide e ritmo elevato

mettono le ali ai biancostellati che piazzano un parziale di 17-4 con buone giocate di Martino e

Casanova. La Scuba prova a reagire, ma due triple di Pebole ed un’entrata di Grande chiudono il

terzo tempo sul 68-50.

La Stella non abbassa i ritmi e continua a premere anche in avvio di ultima frazione. Martino mette

una tripla e Price si esibisce in un reverse d’autore. I padroni di casa fanno fatica a reggere il ritmo

dei biancoblu che blindano le plance con Baldelli e segnano con Nieddu per chiudere con 5 punti

finali di un eccellente Cittadini con la vittoria dei viterbesi per 85-64.

Partita ben giocata con finalmente un ritmo elevato ed una efficace difesa. Migliori in campo Grande

per la Stella Azzurra e Mansilla e Stazi per i padroni di casa. Bella reazione dei ragazzi di Fanciullo

ad un inizio di campiono non brillantissimo che dimostra la ritrovata voglia e la qualità di una

squadra che comincia a crescere ed a ritrovare giusti ritmi ed automatismi di gioco.

Da domani subito lavoro in palestra per preparare una gara importante come la prossima al

PalaMalè contro un’avversaria forte e temibile come Palestrina