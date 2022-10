NewTuscia – VITERBO – Come in un foliage d’autunno, la musica e i suoi i colori, in un crescendo di note e virtuosismi, di successi e applausi, avvolge l’acclamato Festival ‘I Bemolli sono blu-Viterbo in Musica’ (24 settembre-12 novembre 2022), curato dal maestro Sandro De Palma e dedicato, in questa sesta edizione, al celeberrimo compositore austriaco Franz Liszt. Dopo i godibili e apprezzati concerti di ottobre, il festival, che si svolge nella chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù, propone per questo inizio di novembre (martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3), tra Halloween, Festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, altri straordinari appuntamenti in cartellone. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro.

– Martedì 1 novembre (ore 18), con il repertorio di pianoforte a quattro mani dal titolo “Introduzione all’ascolto”, è atteso il duo Fabio Silvestro e Assunta Cavallari. Insieme si sono esibiti presso International Minimal Music di Kassel (Germania), Festival Dolce Vitae di Bratislava (Slovacchia), Università di Klagenfurt (Austria), Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia (Italia), Compagnia della Musica per Roma.

– Mercoledì 2 novembre (ore 18) arriva la giovane solista Laura Pinnella, vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Impegnata in tour di concerti in Italia e in diverse capitali Europee (Berlino, Londra , Parigi), per la serata del festival propone un programma con musiche di Franz Liszt (1811-1886)Vallèe d’Obermann (da Années de Pèlerinage, Première Années-Suisse) Après un lecture de Dante (da Années de Pèlerinage, Deuxième Années-Italie) e Robert Schumann (1810-1856) Tre Romanze op. 28.

– Giovedì 3 novembre (ore 18), all’eccelso compositore e pianista tedesco morto a Positano nel 1991 è dedicato il concerto ‘Omaggio a Wilhelm Kempff’ dell’ensemble Trio Raro composto da Lorenzo Fabiani, violino, Francesco Sorrentino, violoncello, Giovanni Auletta, pianoforte. Per la serata del festival sono in programma musiche di Wilhelm Kempff (1895-1991) Trio in sol minore; Johannes Brahms (1833-1897) Trio op. 101 in do minore.

La rassegna concertistica “I Bemolli sono blu -Viterbo in Musica 2022” è ideata e promossa dall’associazione musicale Muzio Clementi con la direzione artistica del maestro Sandro De Palma, ha il sostegno della Regione Lazio, del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, del Comune di Viterbo, della Fondazione Carivit, di Unindustria Viterbo e si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo, l’Università degli Studi della Tuscia, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, associazione Amici di Bagnaia, il B&B Piazza del Gesù, Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino-Parrocchia di S.Martino Vescovo, Parrocchia Santa Maria della Verità, Bruno Fini fotoreporter e con media partner RAI Radio3,che manderà in onda alcuni concerti della rassegna. L’iniziativa è inserita nell’Almanacco degli investimenti culturali del Comune di Viterbo.

Il programma è consultabile sul sito www.associazioneclementi.org e sui canali istituzionali del Comune di Viterbo.