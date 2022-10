NewTuscia – FOLIGNO – Prima sconfitta stagionale per l’Ecosantagata Civita Castellana. Nella quarta giornata del campionato di serie B, i ragazzi di mister Beltrame escono battuti dal palazzetto di Foligno, campo dell’Inter volley, per 3-0. Una battaglia bellissima, quella andata in scena ieri sera, che però stavolta non ha premiato l’Ecosantagata, scesa in campo con il sestetto tipo composto da capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero. Nel primo set i rossoblù hanno inseguito sempre, mettendo in campo tutta la grinta per non farsi staccare definitivamente dal Foligno. I padroni di casa, dal canto loro, hanno saputo dare l’accelerata decisiva a metà set, costruendosi un gap importante gestito anche nel finale, quando l’Ecosantagata ha tentato una clamorosa rimonta fino al 24-23.

Lì una decisione arbitrale controversa ha regalato il successo al Foligno, comunque bravo a guidare la partita dall’inizio. Il secondo set è stato uno dei più belli di questa stagione. Una battaglia punto a punto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a dare la sferzata buona, che si è protratta ben oltre il limite convenzionale del 25. Quaranta minuti di emozioni, giocate importanti ed errori ad altissima tensione. Alla fine, però, il Foligno ha trovato la zampata vincente e ha chiuso sul 32-30 in suo favore. Nel terzo set l’Ecosantagata ha faticato a ritrovare la verve, lasciando l’iniziativa ai padroni di casa, che hanno chiuso 25-19 e archiviato la partita col punteggio di 3-0. Sconfitta, dunque, e primato in classifica che se ne va. L’Ecosantagata Civita Castellana ora è a -2 dalla nuova coppia di testa, formata da Lupi Santa Croce e Pontedera.