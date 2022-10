NewTuscia – TUSCANIA – Si informa che la gara tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Aurispa Libellula Lecce, valevole per la quinta giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca in programma domani (domenica) a Montefiascone è stata rinviata causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite.

Auguriamo pronta guarigione ai nostri avversari che ospiteremo a Montefiascone in una data ancora da stabilire durante il campionato.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici