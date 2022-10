E’ iniziata l’era del Governo Meloni! Per la prima Premier donna le situazioni interne della sua coalizione non sembrano così facili, come sembravano all’indomani del grande risultato elettorale del 25 settembre.

I nuovi Ministri, per due terzi quelli di oltre 10 anni fa, sono però frutto di un’ampia maggioranza e vedremo come si comporteranno insieme ai neo presidenti della Camera Lorenzo Fontana (Lega) e del Senato Ignazio La Russa (FdI).

Ironicamente rappresentiamo in grafica il Berlusca che si stupisce delle risposte nette e precise seguite alle sue dichiarazioni da parte della signora Meloni.

Sicuramente le sue dichiarazioni sono state pesanti e contraddittorie e creano problemi alla Coalizione.

Alla signora Meloni ed al Presidente della Repubblica il compito di ricomporre un quadro politico sicuro per creare un governo forte e coeso.