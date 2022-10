NewTuscia – VASANELLO – Si rinnova, a Vasanello, domenica 30 ottobre, l’appuntamento con il tradizionale shopping d’autunno della Fiera Mercato che, ormai da circa trent’anni, si tiene a Vasanello l’ultima domenica del mese.

L’evento, organizzato dall’assessorato al commercio del Comune di Vasanello in collaborazione con la classe 1973, è ormai un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del genere che, tra i numerosi banchi presenti potranno scegliere tra prodotti di artigianato, abbigliamento, generi alimentari, accessori per la casa.

La fiera, infatti, nata inizialmente come mostra mercato di macchine agricole, con un’ampia sezione dedicata ai veicoli da lavoro, si è andata progressivamente ampliando, raggiungendo un elevato numero di espositori ed aprendosi anche ad altri comparti produttivi.

Appuntamento dunque a Vasanello, domenica 30 ottobre, dalle nove al tramonto, per la grande vendita all’aperto della fiera – mercato.

Info: www.comune.vasanello.vt.it