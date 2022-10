NewTuscia – VITERBO – “Seminare gli alberi è il futuro come la legalità”. Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo, Massimo Frian o, ha presentato nella mattinata di ieri il calendario storico dell’Arma 2023, interamente dedicato all’ambiente ed alla sua difesa.

Dodici mesi con i Carabinieri per un totale di oltre un milione di copie del calendario in tutta Italia.

“Il calendario dell’Arma 2023 – ha detto il Comandante Friano – è dedicato all’ambiente nella sue varie rappresentazioni” come gli animali, il mare, il fuoco, il cibo. “Nel 2017 il Corpo Forestale dello Stato è entrato nell’Arma dei Carabinieri e, insieme, si sono unite le competenze con quelle ambientali”.

Il Comandante provinciale ha quindi parlato del progetto “Un albero per il futuro”. “Avremo un progetto – ha continuato Friano – che consisterà nel piantare in tutta Italia oltre 5 milioni di alberi, iniziativa che sarà possibile anche grazie ai soldi del Pnrr. Un albero per la legalità”.

Il progetto a sfondo ambientale ed a difesa della legalità sarà fatto in sinergia con il Ministero dell’Ambiente e conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri nella difesa dei principi di legalità e, quello ambientale, è oggi uno dei più delicati ed importanti da tutelare.