NewTuscia – ORTE – Incidente alle 4 del mattino di oggi all’altezza dello svincolo per Orte dove un camion con a bordo dei cavoli si è ribaltato dopo aver sfondato il guardrail al chilometro 37+300 della strada statale 675.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento, sarebbe finito nella scarpata a lato della strada, ribaltandosi. Fortunatamente il conducente non sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Le operazioni di rimozione del camion e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, quindi lo svincolo per Orte risulta chiuso al traffico.