NewTuscia – Se siete nuovi al gioco d’azzardo e non sapete da dove cominciare, potrebbe essere una buona idea capire quali opportunità si aprono davanti a voi se avete deciso di dedicarvi a questo tipo di intrattenimento in maniera assidua. Capita spesso infatti che i neofiti del gambling fatichino a distinguere tra le diverse forme di gioco d’azzardo, non riuscendo di conseguenza a valutare rischi e vantaggi di una forma di gioco rispetto ad un’altra.

È facile confondersi, ma qui di seguito troverai illustrate le principali differenze tra i vari tipi di gioco, quindi continua a leggere se il tuo obiettivo è puntare sulle tue finanze personali nella piena consapevolezza delle tue scelte.

I casino non autorizzati, una varietà di casino online da conoscere

La prima grande differenza che si staglia sullo sfondo di un mondo di slot machine in continuo aumento è quella tra i casino aams e i casino non aams. In breve, i primi sono regolamentati e sono provvisti di una licenza rilasciata da un ente regolatore, nella fattispecie dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (da cui l’acronimo aams), i secondi no. Nello specifico, ma senza entrare nei dettagli, per i primi, possedere una licenza significa essere sottoposti ad una supervisione statale attraverso l’ente sopracitato che ha l’autorità di ispezionare il casinò in qualsiasi momento. I casino non aams, privi di autorizzazione si gestiscono in autonomia e per questo operano con un maggior grado di discrezione. Tuttavia, a parte questa macro differenza che consente loro di avere meno restrizioni sui servizi rispetto ai primi, presentano molte delle stesse caratteristiche dei casinò con licenza. È essenziale chiarire inoltre che tutti i bookmakers non italiani non hanno bisogno di alcuna licenza per essere considerati legali essendo la loro sede fuori dal territorio italiano. Questa condizione rende l’offerta dei giochi d’azzardo online estremamente ampia lasciando ad ogni giocatore un’ampia libertà di movimento tra siti italiani e siti stranieri.

Alcune caratteristiche dei casino non aams

Il gioco d’azzardo è sicuramente una delle attività ricreative più popolari in vari paesi del mondo. Offre emozioni, talvolta interazioni sociali e la possibilità di trascorrere del tempo divertendosi. Tuttavia, può anche essere predatorio se i giocatori non giocano in modo responsabile o non prendono le dovute precauzioni per evitare di essere vittima di perdite di capitale ingenti. Soprattutto nei giochi online a preoccupare di più la maggior parte dei giocatori è proprio la sicurezza e affidabilità dei siti di casino. Questo porta talvolta a trarre delle conclusioni (come: casino aams legale quindi sicuro, casino non aams illegale quindi non sicuro) che non rispecchiano la realtà del mondo digitale. Questa equazione che pone la legalità a metro di giudizio della sicurezza, non tiene in conto il fatto che i siti stranieri sono senza licenza proprio perché non dipendenti dalla legislazione italiana, ma estera. Non sono soggetti al controllo del governo italiano, ma a quello del paese in cui hanno sede sì, quindi anche questi, al pari dei casino aams godono di standard di sicurezza altrettanto elevati.

Tuttavia questo dell’affidabilità non che uno dei motivi per cui i casino non aams continuano ad essere molto famosi in Italia. Infatti a renderli unici e molto interessanti e quindi amati dagli scommettitori italiani è l’estrema innovatività e la varietà dei giochi offerti che si spinge spesso molto oltre le sole scommesse sportive. Altri punti che giocano a loro vantaggio sono inoltre i tanti bonus e promozioni periodiche miranti alla fidelizzazione del cliente, o ancora i metodi di pagamento più diversificati e infine nessun limite di vincita né di puntata iniziale. Una libertà di scelta massima, dunque, che ne spiega il potenziale e l’estrema popolarità!