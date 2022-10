NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno, in occasione della commemorazione dei defunti, presso la Chiesa del Cimitero di Viterbo sono in programma alcune celebrazioni.

Il culto dei defunti è uno dei momenti importanti della vita dei fedeli e della Chiesa che eleva preghiere di suffragio per le anime di coloro che ci hanno lasciato e ci hanno preceduto nel cammino verso la vita eterna.

Al mattino del 2 novembre saranno due le celebrazioni alle ore 9 e alle 12. Il pomeriggio alle ore 15 sul sagrato della Chiesa del Cimitero San Lazzaro la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Lino con tutti i parroci della città.

Al termine come consuetudine, il Vescovo benedirà tutti i defunti che riposano nel cimitero. Nell’ottavario di preghiera per i defunti, ogni giorno la messa alle ore 16 nella Chiesa San Lazzaro.

Don Emanuele Germani

Resp. Comunicazioni della Diocesi di Viterbo