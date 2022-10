Si è svolta oggi allo Stadio Rocchi di Viterbo la manifestazione sportiva che ha visto in campo 8 squadre di Pulcini provenienti dal Reatino e dalla Tuscia

NewTuscia – VITERBO – “Un’occasione importante per valorizzare il ruolo dello sport nella crescita delle nuove generazioni, in un contesto di unione e condivisione tra comunità e territori dell’Alto Lazio”. Con queste parole il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione calcistica Bimbiincampo fortemente voluta dal delegato provinciale Figc Angelo Moracci, che oggi, allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, generosamente messo a disposizione dal presidente Marco Romano, ha visto in campo 8 squadre di Pulcini provenienti dalle province di Rieti e Viterbo, due territori sempre più uniti anche a livello istituzionale ed economico.

Per la città di Viterbo hanno partecipato la Viterbese 1908, il Pianoscarano 1949, il Viterbo F.C. e il Barco Murialdina, mentre Rieti è stata rappresentata dall’Accademia Calcio Sabina, dalla Polisportiva Poggio Moiano, dal Real Sabina e dalla S.S. Passo Corese.

Al termine delle partite della manifestazione – promossa dalla Delegazione provinciale di Viterbo e dal Comitato regionale Lazio della Figc-LND, con il supporto della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e dell’Ance di Viterbo – la consegna di targhe e riconoscimenti ai partecipanti alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, della sindaca di Viterbo Chiara Frontini, dell’assessore regionale Alessandra Troncarelli, del delegato della Figc di Viterbo, Angelo Moracci, del presidente della Viterbese Calcio Marco Romano, del questore di Viterbo Giancarlo Sant’Elia, del responsabile dell’attività di base del Comitato regionale Lega Nazionale Dilettanti, Franco Pascucci, e della coordinatrice regionale del Settore Giovanile Scolastico Diana Bellucci.