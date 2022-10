Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Oggi sabato 29 ottobre alle 17 sarà ospite della libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte, località Petignano, lo scrittore Antonio Lanzetta, che presenterà il suo nuovo romanzo “Il tempo dell’odio” edito da La Corte.

Con quest’ultimo romanzo Antonio Lanzetta torna nel suo Cilento, oscuro teatro di vicende dove il Male è protagonista.

Questa volta però il Male ha un nome e un volto e il soprannaturale acquisisce una dimensione piu’ suggerita. Protagonista della vicenda, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, un ragazzino di quattordici anni, Michele.

Michele vive con la madre e le sorelle in un casolare isolato. È tardo pomeriggio quando, di ritorno da una giornata di lavoro nei campi, vede una camionetta di fascisti sulla strada che lo porta a casa. Capisce subito che sta accadendo qualcosa di terribile e, sentendosi impotente, si nasconde in mezzo ai cespugli. Mentre le donne urlano disperate, Michele viene scoperto e per non essere ucciso è costretto a scappare nel bosco. Questo evento segna la fine dell’adolescenza, l’incontro con la brutalità e la violenza. Comincia un viaggio iniziatico all’insegna della vendetta, dell’odio e del desiderio di trovare le sorelle che sono state rapite. Ferito e sconvolto viene accolto da una vecchia vicina che lo cura offrendogli un nascondiglio.

Nel frattempo scopre che anche altre ragazze del paese stanno sparendo. Chi si cela dietro tutto questo e che fine fanno le vittime? Sono i giorni che precedono lo sbarco degli alleati a Salerno e i nazisti sono fuori controllo. Sono loro i responsabili? Michele si unisce a un gruppo di briganti, guidati da un uomo misterioso che si fa chiamare Teschio, che gli mostrerà il loro particolare codice criminale e gli insegnerà il valore dell’onore. Insieme a loro scoprirà una terribile verità.

Un romanzo di formazione con il ritmo del thriller e atmosfere horror tanto care allo scrittore salernitano. Una lettura coinvolgente dal ritmo serrato. Un romanzo toccante nella sua brutalità e commovente per l’umanità che avvolge i protagonisti. Un libro consigliato anche ai lettori piu’ giovani amanti del genere.

Antonio Lanzetta è uno scrittore salernitano che, dopo aver iniziato la sua carriera come autore per ragazzi, pubblicando per La Corte Editore i romanzi fantasy Warrior e Revolution, vira verso il thriller con il racconto breve Nella Pioggia, finalista del premio Gran Giallo di Cattolica nel 2015 e al primo posto di Amazon tra le short stories più scaricate.

Nel 2016 pubblica Il Buio Dentro (La Corte Editore), romanzo che gli permette di valicare i confini nazionali, venendo tradotto da Bragelonne, una delle più prestigiose case editrici d’oltralpe, in Francia, Canada e Belgio. Il Buio Dentro viene anche citato dal Sunday Times come uno dei cinque thriller non inglesi migliori del 2017 e gli vale la partecipazione, quale rappresentante dell’Italia, al festival letterario internazionale Quais Du Polar 2018 di Lione.

Ricordiamo che l’appuntamento letterario e’ finanziato con fondi della Regione Lazio.