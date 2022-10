NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Ieri è avvenuto il ritrovamento dei corpi dei piloto del Canadair 28 dei vigili del fuoco che si è schiantato giovedì durante un intervento antincendio boschivo sull’Etna. Uno dei due, Matteo Pozzoli viveva a Soriano nel CImini, in Contrada Fornacchia e aveva 58 anni. Era originario della provincia di Como, Pozzoli, un ex pilota dell’aeronautica militare, in particolare, uno dei tre sperimentatori che ci sono in Italia, collaudatore a Pratica di Mare. Ma ultimamente volava con la società Babcock che gestisce i servizi antincendio dei vigili del fuoco.

L’altro pilota, Roberto Mazzone, aveva sessantadue anni ed era di Salerno. Per il momento non è ancora stato accertato chi dei due fosse ai comandi del mezzo al momento dello schianto; Pozzoli era il comandante del Canadair 28 e Mazzone primo ufficiale.

La procura di Catania ha aperto un fascicolo contro ignoti sul disastro aereo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sui resti dei piloti e l’analisi della scatola nera.