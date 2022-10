NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci dai Consiglieri Comunali Yuri Cavalieri e Maurizio Romani di Rifondazione Comunista e Valerio Biondi del Movimento Cinque Stelle.

“Possiamo ritenerci soddisfatti di come è andata la Commissione di oggi in quanto la parte tecnica non ha sottolineato motivi ostativi ne giuridici ne finanziari per bocciare la mozione.

Genova si è limitato a ribadire la sua volontà di andare verso l’entrata di un socio privato pur nella quasi totale contrarietà delle forze politiche presenti e non trovando motivazioni sufficienti.

Siamo soddisfatti nella misura in cui abbiamo risposto in maniera puntuale sia tecnica che politica a tutte le obiezioni formulate.

Infine non possiamo non sottolineare, la nostra insperata soddisfazione in quanto nessun gruppo ha espresso parere contrario alla proposta protocollata.

Come abbiamo sempre fatto concerteremo i prossimi passi insieme ai comitati dell’acqua pubblica e ai cittadini, ribadendo nelle sedi istituzionali e nelle strade la nostra volontà di una gestione interamente pubblica della nostra acqua, che metta al primo posto le esigenze dei cittadini e del territorio e non il profitto di pochi”.