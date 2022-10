NewTuscia – VITERBO – A San Martino al Cimino il primo Ritiro Letterario con workshop di poesia promosso da Tuscia Art Lab nei giorni 11/12/13 novembre, con il filologo e scrittore Dario Pisano, considerato uno dei massimi divulgatori di letteratura del panorama italiano.

Il Ritiro Letterario, patrocinato dal Comune di Viterbo, è articolato in otto ore di workshop di poesia (suddiviso in quattro incontri). Altre ore saranno dedicate alla scoperta delle meraviglie del complesso dell’abbazia cistercense di San Martino al Cimino, accompagnati dallo storico pamphiliano Colombo Bastianelli, con apertura straordinaria della Sala del Capitolo, il Museo dell’Abate e la Biblioteca.

Durante il ritiro verrà tracciato un percorso di apprendimento innovativo, facilitando un’esperienza attiva volta a suscitare emozioni e nuovi impulsi creativi.

La comprensione delle costruzioni metriche, che sono alla base del componimento poetico, e l’acquisizione delle basi per leggere e interpretare proficuamente un testo poetico, potranno aprire un ampio spazio al desiderio di scrittura, che ognuno potrà esercitare secondo la propria ispirazione o volontà.

Venerdì 11 novembre la prima lezione alle 17:30 “L’eternità breve: il bacio nella poesia (da Catullo a Neruda)”. Sabato alle ore 11:00 “Poesia e scienza: Lucrezio, Galilei e Leopardi” e alle ore 17:30 “L’armonia vince di mille secoli il silenzio: la poesia sfida la morte (Orazio, Dante, Foscolo)”. Domenica alle ore 11:00 “E se non puoi la vita che desideri: istruzioni per non rendersi infelici (Kavafis, Pessoa, Hikmet)”.

I componimenti proposti durante le lezioni saranno commentati e analizzati sia sotto il profilo storico–culturale sia sotto quello retorico–stilistico. Una delle esperienze fondamentali che il workshop di poesia si prefigge è quella di attivare con successo il contatto diretto del lettore con la voce del poeta.

Domenica alle ore 15:00 si terrà il forum di fine corso, pensato per stimolare la creatività, il dibattito e il confronto tra tutti i partecipanti. Le reciproche contaminazioni creative, che ne potrebbero emergere, sono un’altra auspicabile eredità culturale di questo coinvolgente weekend all’insegna della poesia.

È possibile iscriversi all’intero Ritiro Letterario oppure ai singoli incontri.

Prof. Dario Pisano (Filologo, scrittore) è tra i curatori scientifici del nuovo allestimento in chiave multimediale della CASA MUSEO DI DANTE a Firenze. Collabora con la RAI nella realizzazione dei programmi dedicati alla divulgazione della poesia dantesca.

Il Ritiro Letterario è un’iniziativa dell’Associazione IHC Ets in collaborazione con il Balletti Park Hotel, nell’ambito del progetto Tuscia Art Lab.

