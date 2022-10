NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con l’approvazione odierna in Consiglio Regionale del Piano d’Assetto del Parco dei Monti Lucretili concludiamo una legislatura in Regione Lazio che verrà ricordata per l’attenzione allo sviluppo sostenibile ed alla transizione ecologica”.

Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Siamo, infatti, all’ottavo piano d’assetto approvato in meno di 5 anni- prosegue Novelli- un vero e proprio record da quando esiste la Regione Lazio, basta pensare che nei 20 anni antecedenti a questa consiliatura era stato approvato soltanto un piano d’assetto”.

“Il Parco dei Monti Lucretili è uno dei fiori all’occhiello della nostra Regione- continua il Presidente- ha un’estensione di 18mila ettari, tocca 13 comuni tra le province di Roma e Rieti ed è ricco di biodiversità da tutelare e preservare”.

“Come sempre questo lavoro è partito dall’ascolto dei territori ed in particolare delle amministrazioni locali e delle associazioni che vivono all’interno dei parchi. Un ringraziamento va anche al prezioso lavoro dell’Assessora alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi e della Direzione Ambiente, oltre che della Presidenza del Consiglio per la celere calendarizzazione del provvedimento”- conclude Novelli.